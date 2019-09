O veículo teve 2.134 unidades emplacadas no mês passado, que significam um avanço de 16,5% comparado a julho - a categoria de picapes médias como um todo sofreu queda de 4,8% no mesmo período. Com isso, a Ranger conquistou 18,4% de participação de mercado, um acréscimo de 3,3 pontos percentuais e a maior penetração no segmento desde setembro de 2018.

O lançamento da linha 2020 com novos recursos tecnológicos e equipamentos foi um dos fatores que impulsionaram as vendas do utilitário da Ford. Além de novo design e suspensão, a picape agregou itens como assistente autônomo de frenagem com detector de pedestre, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito e faróis baixos de xênon com luzes diurnas de LED, sem aumento de preço.

O salto nas vendas foi acompanhado de uma evolução do mix. As versões mais completas da Ranger, a XLT e a Limited, aumentaram de 15,9% para 19,8% a sua participação entre os modelos top de linha. Nas opções intermediárias, nas quais já era líder, o veículo da Ford ampliou sua liderança com as configurações XLS crescendo de 28,5% para 33,3%.