Furgões transformados em minibus são aposta do Groupe PSA no Brasil

Versões para transporte de passageiros do Citroën Jumpy e do Peugeot Expert vêm tendo boa aceitação GROUPE PSA/DIVULGAÇÃO/JC

O êxito de vendas do Groupe PSA no segmento de Veículos Utilitários Leves (VUL) na América Latina, paralelo à constatação de uma demanda por veículos menores para transporte de passageiros no Brasil, fizeram com que a fabricante francesa começasse a conversão dos seus furgões Citroën Jumpy e Peugeot Expert em versões minibus. O projeto está obtendo bons resultados, e a montagem de tais configurações superou recentemente o total de mil unidades.

O processo de transformação ocorre no polo industrial da PSA, em Porto Real (RJ), em uma área denominada “miniusina”. Criada em março de 2016, a miniusina foca na produção de séries especiais, veículos específicos participantes de licitações públicas e adaptações necessárias aos veículos para clientes de grande porte.

Em pouco mais de três anos de atividades, mais de 20 mil unidades já foram customizadas na instalação. O trabalho de conversão dos modelos Jumpy e Expert, iniciado em junho de 2017, os transforma de furgões em minibus capazes de transportar 11 pessoas: motorista e 10 passageiros.

“As versões minibus do Citroën Jumpy e do Peugeot Expert têm sido muito bem aceitas pelo mercado brasileiro, já que oferecemos modelos únicos para os consumidores, em um nicho novo e bastante promissor. Continuaremos investindo nesse segmento, no qual temos expertise e capacidade para crescer de forma sustentável”, afirma Luis Basavilbaso, vice-presidente de VUL América Latina do Groupe PSA.