A montadora investe em novas tecnologias buscando melhorar seu processo fabril. No segundo semestre deste ano, o Complexo Industrial da Nissan em Resende incorporou o uso da impressora 3D para confeccionar peças, no objetivo de aumentar a produtividade e trazer economia à linha de montagem localizada no sul do estado do Rio de Janeiro.

“A impressora 3D possibilita a customização de peças para as necessidades específicas das áreas", explica Marco Biancolini, diretor-geral da fábrica.

Uma dessas peças está sendo aplicada pela área de Montagem na produção do Kicks, durante a fixação do motor na carroceria. Posicionada entre eles, a peça impede impactos que podem causar avarias e é removida depois do encaixe do propulsor.

Outro exemplo de peça feita na impressora 3D é o “jig”, utilizado na montagem das portas dos modelos March e Versa. Trata-se de um tipo de gabarito de plástico para evitar danos na pintura durante a instalação da trava na porta dos veículos.