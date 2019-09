Volkswagen tem em agosto seu melhor mês de vendas do ano

Segundo a empresa, os números positivos são resultado da implementação da estratégia que prevê o lançamento de 20 modelos até 2020. Em agosto último, a Volkswagen do Brasil registrou 38.906 unidades emplacadas, alcançando um crescimento de 14,5% na comparação com o mesmo período de 2018, enquanto o mercado nacional de veículos leves encerrou o mês com queda de 3,4%.

A participação de 16,8% da marca em agosto também foi a melhor deste ano e a maior desde fevereiro de 2015. De janeiro e agosto de 2019, as vendas da VW subiram 12,4% na comparação com o ano passado - o mercado, por sua vez, evoluiu 8,8% nesse período.

Na gama de veículos da marca, destaque para o T-Cross, com mais de 4.200 unidades comercializadas em agosto. Trata-se do melhor desempenho desde a chegada do SUV compacto ao mercado brasileiro, em abril, e que o colocou entre os três mais vendidos do segmento.

“Os números mostram que nossos diferenciais estão sendo percebidos pelos consumidores. Desde outubro de 2017, temos acelerado as inovações tecnológicas e a digitalização, dando mais agilidade aos processos, desenvolvendo novos veículos e ampliando os serviços que trazem ainda mais comodidade para nossos clientes”, declara Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.