BMW do Brasil inicia pré-venda do X3 M Competition

Inédito no País, o X3 M Competition foi desenvolvido pela divisão de carros de alto desempenho da marca alemã e é produzido nos Estados Unidos. Por aqui, a compra é sob encomenda - não haverá unidades em estoque nas concessionárias da BMW.

O design robusto da atual geração do X3 incorpora personalidade mais agressiva na versão M Competition. Para essa impressão, contribuem elementos como o aerofólio instalado sobre a tampa traseira, as rodas de liga-leve de 21 polegadas, as pinças de freio pintadas de azul e as ponteiras de escapamento pretas.

Para completar, acabamentos em fibra de carbono adornam o veículo. Por fora, o material está presente nas capas dos espelhos retrovisores, nas entradas de ar frontais, na parte inferior do para-choque dianteiro e do difusor traseiro. Internamente, no console central, ao redor das saídas de ventilação, no entorno do botão giratório do sistema BMW iDrive e nos painéis das portas.

O SUV mede 4.726 milímetros de comprimento, 2.864 mm de distância entre-eixos, 1.897 mm de altura e 1.669 mm de largura, com 550 litros de capacidade volumétrica do porta-malas - podendo ser ampliada para 1.600 litros com os bancos traseiros rebatidos. A altura livre do solo é de 206 milímetros.

Sob o capô do X3 M Competition vem um novo motor 3.0 biturbo de seis cilindros em linha. Sua potência alcança 510 cv a 6.250 rpm, enquanto o torque máximo de 600 Nm fica disponível de 2.600 e 5.950 giros.

O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão M Steptronic de oito marchas. O conjunto motriz impulsiona o BMW X3 M Competition à velocidade máxima de 285 km/h e o acelera de zero a 100 km/h em 4,1 segundos.