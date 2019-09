Com 950 unidades à venda, novidade se baseia na versão S e terá opções com câmbio manual e CVT CRIS OLIVEIRA/NISSAN/DIVULGAÇÃO/JC

Batizada de Special Edition, a série limitada custa R$ 81.840,00 com a transmissão manual e R$ 88.840,00 com a CVT. O motor é só um: o 1.6 de 16 válvulas com controle de abertura das válvulas continuamente variável, que entrega 114 cv de potência máxima a 5.600 rpm e torque máximo de 151,9 Nm a 4.000 giros.

O Kicks Special Edition se baseia na versão S e tem como diferenciais de estilo a pintura em dois tons e espelhos retrovisores pretos, que deixam o visual mais esportivo. Outras especificidades do modelo são as maçanetas na cor da carroceria, a grade preta, bancos de tecido e paineis das portas com detalhes em laranja, painel dianteiro com material sintético e costura em laranja, além do logotipo identificando a série limitada.

Crossover urbano, o Nissan Kicks prima pela versatilidade. Lançado no Brasil em 2016, o modelo é o mais vendido da marca aqui e também faz sucesso em outros países da América Latina.