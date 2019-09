Novo Corolla chega com estilo agressivo e versão híbrida flex

A 12ª geração do automóvel mais vendido do mundo estreia no Brasil com estardalhaço: pela primeira vez, um veículo híbrido com motorização flex é fabricado no País. Além dessa opção híbrida, o novo Corolla terá três versões equipadas com propulsor 2.0 bicombustível de injeção direta, associado a uma transmissão automática de 10 marchas.

Para esse lançamento, a Toyota investiu R$ 1 bilhão em sua unidade industrial de Indaiatuba (SP). Paralelamente, a planta de motores de Porto Feliz (SP) recebeu R$ 600 milhões para produzir o novo motor 2.0 flexível.

O sistema híbrido do novo Corolla combina três propulsores, dois elétricos e um a combustão flex. A transmissão é a "Hybrid Transaxle", que funciona através de planetária com engrenagem, praticamente eliminando perdas e atritos, proporcionando uma aceleração mais linear e maior economia de combustível.

A bateria híbrida de níquel-hidreto metálico, responsável por alimentar os motores elétricos, está localizada embaixo do banco traseiro, contribuindo para a redução do centro de gravidade e aprimorando a estabilidade na condução do veículo, sem comprometer o espaço interno para os ocupantes.

O Corolla híbrido adota freios regenerativos, que acumulam a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida. Isso garante maior autonomia ao automóvel no modo elétrico, também favorecendo a economia de combustível.

A nova geração do sedã da Toyota ainda ostenta um novo design, mais esportivo, e traz recursos de conforto e tecnologia inéditos, incluindo o pacote de segurança ativa “Safety Sense”. Os preços das quatro versões do novo Corolla são os seguintes: R$ 99.990,00 (GLi 2.0L Dynamic Force Flex), R$ 110.990,00 (XEi 2.0L Dynamic Force Flex), R$ 124.990,00 (Altis 2.0L Dynamic Force Flex) e R$ 124.990,00 (Altis Híbrido Flex).