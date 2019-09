Modelos leves da marca ficam mais produtivos e econômicos com a novidade mecânica MAN/DIVULGAÇÃO/JC

A empresa fará o lançamento durante a Feira Nacional dos Transportes (Fenatran) de 2019, que será realizada de 14 a 18 de outubro, em São Paulo (SP). Os modelos 9.170 e 11.180 da linha Delivery passarão a contar com a transmissão automatizada V-Tronic da Volkswagen, com benefícios diretos na produtividade e no custo operacional.

Essa caixa possui seis marchas à frente, sendo a última “overdrive” para economia de combustível em entregas intermunicipais. Em uma aplicação severa, a média de trocas de marcha feitas por um motorista chega a mil - ou seja, os condutores dos VW Delivery automatizados terão mais conforto e menos desgaste físico no trânsito.

O câmbio V-Tronic incorpora a tecnologia “EasyStart”, que auxilia a partida em rampa, mantendo o freio de serviço acionado por até três segundos após a liberação do pedal de freio. O sistema automatizado ainda aumenta a vida útil do conjunto da embreagem e permite que motoristas menos experientes dirijam os caminhões, pois facilita a condução.