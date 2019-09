Única planta da empresa fora da Alemanha voltada exclusivamente à fabricação de motocicletas, a unidade manauense já absorveu mais de R$ 75 milhões em investimentos desde o início das operações, em 2016. Atualmente, produz 10 modelos distintos, responsáveis por 99% da demanda de motos BMW no mercado brasileiro.

A montagem da S 1000 RR começará oficialmente em 12 de setembro e será viabilizada pela implementação de novas tecnologias na manufatura e pelo treinamento dos cerca de 175 colaboradores - diretos e indiretos. Em sua segunda geração, a motocicleta superesportiva está mais leve, aerodinâmica, potente e eficiente.

“Nós acreditamos no potencial do mercado brasileiro, hoje, o sétimo maior para a marca em todo o mundo. Estamos agregando produtos com maior tecnologia e apoiaremos o crescimento das vendas de motos no País”, comenta Alejandro Echeagaray, presidente da fábrica de Manaus da BMW Motorrad.