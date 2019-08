A linha Ipiranga Scooter promete proteção do motor, com aumento da durabilidade, além de economia de combustível. Os novos produtos são uma resposta à crescente procura por esses veículos no mercado brasileiro: entre 2015 e 2018, os scooters registraram alta de 70% nas vendas e já representam cerca de 7% da frota de duas rodas no País.

A principal diferença técnica é que os scooters precisam de lubrificação apenas no propulsor, enquanto nas motocicletas tradicionais há essa necessidade também em outros componentes, como a embreagem e a transmissão. Em função disso, o lubrificante dispensa modificadores de fricção em sua composição.

O Ipiranga Scooter recebe a classificação Jaso MB, que indica menor atrito entre as peças, conseguindo extrair melhor desempenho dos motores. Graças às especificidades do produto, a fabricante afirma que os proprietários de scooters poderão obter economia de até 3% de combustível com seu uso.