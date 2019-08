Marcação da data e horário pode ser feita no aplicativo para smartphone ou no site da montadora VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO/JC

A novidade fica disponível a partir de setembro, por meio do site www.vw.com.br ou pelo aplicativo “Meu VW”, compatível com smartphones Android ou iOS (Apple). Com o agendamento on-line, a experiência do cliente da marca se torna mais instantânea e conveniente.

O prazo de agendamento é de até 365 dias. Ou seja, o usuário tem a liberdade de escolher a data que mais lhe favorecer em até um ano, desde que em dias úteis. Quem preferir realizar o agendamento presencial, ainda pode fazê-lo normalmente nas concessionárias.

Seguindo tendência mundial, a Volkswagen também começa a realizar pesquisa de satisfação on-line. A avaliação é feita por estrelas, graduação muito utilizada no ambiente digital. Há ainda a opção de comentários livres, para que os clientes expressem, se desejarem, o que agradou e o que pode ser melhorado no atendimento.