Fiat comemora 35 anos do Uno no Brasil

Um dos carros mais bem-sucedidos do mercado nacional, com quase 4 milhões de unidades produzidas até hoje FCA/DIVULGAÇÃO/JC

Em agosto de 1984, o modelo foi apresentado no País com um slogan expressivo: “Pequeno por fora e grande por dentro”. Desenhado por Giorgetto Giugiaro, o Uno estreou um ano antes na Itália.

A versão brasileira do carro ganhou reforços na suspensão - para enfrentar nossas estradas precárias - e um porta-malas maior. O sucesso por aqui foi tanto que, mais tarde, o Uno “brazuca” começou a ser exportado até mesmo para o seu país de origem.

A trajetória do Uno é repleta de pioneirismos. Ele foi o primeiro automóvel mundial da Fiat a ser comercializado no Brasil, o primeiro nacional com motor 1.0 e o primeiro carro fabricado em série com turbo no País.

Até julho deste ano, foram produzidas cerca de 4 milhões de unidades do Uno no Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG). Ele é o modelo mais vendido da marca até hoje e, além de ser comercializado no Brasil, é exportado para Argentina, México, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Uruguai, Bolívia e Peru.

A versão atual, embora totalmente reestilizada, mantém o conceito original, de carro pequeno por fora e grande por dentro. De janeiro a junho de 2019, o Uno registrou 9.573 unidades emplacadas no mercado nacional - no primeiro semestre do ano passado haviam sido 4.755, ou seja, crescimento de mais de 100% na comparação.