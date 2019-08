Jaguar Land Rover está desenvolvendo head-ud display em 3D

Imagine ver filmes em 3D projetados no seu carro com máxima resolução? Pois é o que a Jaguar Land Rover pretende viabilizar com o desenvolvimento da próxima geração da tecnologia head-up display, que ampliará muito suas funcionalidades, hoje restritas a projetar informações relevantes ao motorista no para-brisa do veículo.

Os engenheiros da fabricante britânica de automóveis premium estão trabalhando em um poderoso head-up display 3D, que projeta alertas de segurança, detecção de perigos, direções de navegação, entre outros dados. A realidade aumentada adicionaria a percepção de profundidade às imagens, posicionando as mensagens diretamente na estrada à frente.

Estudos conduzidos na Alemanha indicam que o uso de displays Stereoscopic 3D em aplicações automotivas, com instruções do tipo “pop-up”, pode melhorar o tempo de reação do condutor e aumentar a noção de profundidade durante a direção.

A médio prazo, a tecnologia propiciará aos passageiros assistir filmes em 3D. Em um futuro completamente autônomo, o display 3D deve oferecer aos usuários uma experiência personalizada e possibilitar que diferentes passageiros de um mesmo veículo selecionem individualmente o entretenimento desejado.

A pesquisa da Jaguar Land Rover – realizada em parceria com a Universidade de Cambridge, na Inglaterra – é focada no desenvolvimento de um display imersivo na altura dos olhos, capaz de se assemelhar muito à experiência real e de permitir que os motoristas consigam reagir mais naturalmente aos perigos e avisos.