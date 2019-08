Ford testa nova tecnologia que ajuda a achar vagas de estacionamento

A montadora apresentou, na Europa, uma inovação tecnológica para veículos conectados desenvolvida em parceria com a empresa de comunicação móvel Vodafone. O recurso auxilia o motorista a localizar vagas de estacionamento nos grandes centros urbanos.

Chamado de “Guia de Vagas de Estacionamento”, o sistema faz parte de um amplo programa de teste de tecnologias de mobilidade, o “KoMod”, conduzido por um consórcio industrial na Alemanha, com investimento de € 15 milhões. Os veículos de teste são conectados a uma central de computadores que, a partir da localização geográfica dos automóveis, também fornece informações em tempo real sobre o estado das vias e sinais digitais dinâmicos de trânsito.

Estudos revelam que, em grandes cidades como Londres e Frankfurt, cerca de 30% do trânsito são causados por veículos à procura de espaço para estacionar. O problema ocorre não apenas devido à falta de vagas, mas também à dificuldade de achá-las.

“Os aplicativos de navegação são ótimos para nos ajudar a chegar ao nosso destino, mas não tão eficientes na hora de estacionar, especialmente no centro das cidades. O Guia de Vagas de Estacionamento é uma tecnologia que pode auxiliar o motorista a completar seu percurso mais rapidamente, economizando tempo e dinheiro, além de beneficiar a qualidade do ar”, diz Tobias Wallerius, engenheiro de desenvolvimento de produto da Ford Europa.

O programa KoMod também inclui outros desenvolvimentos, como a assistência de semáforos, que exibe no painel do carro o tempo restante para os sinais à frente passarem para vermelho ou verde; um sistema de informação que avisa sobre o fechamento de faixas, limites de velocidade e veículos lentos adiante; o alerta de mau tempo, que permite a um automóvel comunicar automaticamente as condições meteorológicas para os outros próximos; entre outros.

O objetivo de todas essas soluções em testes é, inicialmente, possibilitar ao motorista tomar as melhores decisões sobre o seu caminho. Mas a comunicação veículo-a-veículo e veículo-a-infraestrutura também poderá ter um papel importante no controle dos futuros veículos autônomos.