Marcopolo fecha negócio com transportadora de Brasília

A Catedral, empresa de transporte de passageiros sediada na capital do Distrito Federal, adquiriu 58 novos ônibus da Marcopolo. Os veículos - dos modelos rodoviários Paradiso New G7 1800 DD e Paradiso New G7 1600 LD, urbano Torino e micro-ônibus Senior - serão entregues até dezembro deste ano.

Do total, 46 unidades serão de rodoviários (36 Paradiso New G7 1600 LD e 10 Paradiso New G7 1800 DD), em diferentes configurações, com poltronas leito, leito cama e semileito. Dos outros 12 veículos, seis serão do urbano Torino e seis do micro-ônibus Senior.

Os urbanos Torino têm 13.345 milímetros de comprimento, elevador para acessibilidade e tomadas USB para conveniência dos usuários. Os micro-ônibus Senior farão o transporte urbano no entorno de Brasília e também contam com tomadas USB para os passageiros.