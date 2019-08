Jeep Compass chega à linha 2020 superando as 150 mil unidades emplacadas

Com sete configurações na gama do veículo, preços vão de R$ 116.990,00 a R$ 195.990,00 FCA/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de ser o SUV mais vendido no Brasil por dois anos seguidos (2017 e 2018), o modelo agora soma o volume de mais de 150 mil unidades comercializadas no País desde outubro de 2016. Em sua linha 2020, o Compass incorpora recursos, ficando ainda mais bem equipado nas suas sete versões - e também mais caro em todas.

Na configuração Sport, os acréscimos ficam por conta do sistema de entrada e partida sem chave, acendimento automático dos faróis e do sensor de chuva. Nas duas versões Longitude (Flex e Diesel), entram na lista de série retrovisor interno eletrocrômico, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva.

As variantes Limited (Flex e Diesel) e Trailhawk ganham banco do motorista com ajuste elétrico em oito direções. E mesmo a Série S, a top de linha do Compass, também recebeu reforço de conteúdo: o teto solar Command View.