Audi lança versão especial para celebrar 25 anos de presença no Brasil

O A3 Sedan Prestige Plus 25 anos terá somente 600 unidades comercializadas no País AUDI/DIVULGAÇÃO/JC

Os primeiros veículos da fabricante alemã estrearam no mercado nacional em 1994, trazidos, à época, pelo tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, por meio da empresa que o piloto fundou justamente para isso: a Senna Import. Anos depois, a Audi assumiu o controle da operação e, agora, comemora seu jubileu de prata no Brasil com o lançamento de uma versão especial do A3 Sedan, batizada de Prestige Plus 25 Anos. Hoje produzido em São José dos Pinhais (PR), o modelo está em sua terceira geração e recebeu novidades nesta série limitada, que contará com apenas 600 unidades.

“Um marco tão especial como este merece um veículo igualmente especial. Por isso escolhemos o A3, primeiro modelo produzido pela Audi no Brasil e, atualmente, nosso carro mais vendido no País”, exalta Johannes Roscheck, presidente e CEO da subsidiária nacional.

O Audi A3 Sedan Prestige Plus 25 anos traz novo design dos faróis 100% LED com regulagem de facho e setas direcionais dinâmicas, ponteiras cromadas do escapamento, pacote interno e externo com detalhes cromados e em aço escovado, volante multifuncional com base reta e sistema de abertura de portas sem chave.

A versão especial, baseada na configuração Prestige Plus, tem ainda ar-condicionado de duas zonas, bancos esportivos, ajuste elétrico no assento do motorista, controle de cruzeiro e sensores de faróis, chuva e de estacionamento dianteiro e traseiro (com câmera de ré).

Equipado com motor 1.4 Turbo FSI Flex de 150 cv de potência e 250 Nm de torque, associado ao câmbio automático Tiptronic, o A3 Sedan Prestige Plus 25 anos será comercializado a partir de R$ 149.990,00 - por tempo limitado, a Audi oferecerá o modelo a partir de R$ 131.990,00.