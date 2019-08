Linha 2020 do Toyota Yaris se torna mais conectada

O modelo passa a vir com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay integrados à central multimídia, a partir da configuração XL Plus Tech. Já a versão aventureira urbana X-Way ganha pintura em dois tons (preto e branco, preto e vermelho ou preto e cinza) e rodas diamantadas em tons mais escuros.

Proprietários de Yaris da linha 2019, também a partir da variante XL Plus Tech, poderão atualizar o sistema multimídia de seus veículos para compatibilizá-los com o Android Auto e o Apple CarPlay. O serviço precisará ser agendado em toda a rede de concessionárias da marca a partir do início de setembro.

O procedimento consiste na atualização de software, com licenças de utilização Google e Apple, e na instalação de um microfone habilitado às funções de controle de voz. A adaptação tem um custo de R$ 429,99, já inclusa a mão-de-obra, e leva cerca de uma hora para ser realizada.

Fabricado nas carrocerias hatch e sedã, o compacto da Toyota conta com dois motores: 1.3 litro, que rende 101 cv de potência quando abastecido com etanol e 94 cv com gasolina; e 1.5 litro, o qual desenvolve, respectivamente, 110 cv e 105 cv. As opções de transmissões são automática CVT ou manual de seis marchas.

A gama do Yaris possui 11 versões no total, com preços que começam em R$ 66.490,00 e vão até R$ 85.990,00.