Golf GTE inicia a eletrificação da Volkswagen na América Latina

Com planos de lançar seis veículos híbridos e elétricos no continente até 2023, a marca dará largada a esse cronograma com o Golf GTE, previsto para estrear ainda neste ano no Brasil. O modelo é um esportivo híbrido plug-in que pode ser conduzido no modo totalmente elétrico por cerca de 50 quilômetros. Sua autonomia total, incluindo o propulsor elétrico e o motor a gasolina, ultrapassa 900 quilômetros.

Esse motor a gasolina é um 1.4 TSI de 150 cv de potência; o propulsor elétrico, por sua vez, entrega 75 kW (igual a 102 cv). Combinados, ambos fornecem 204 cv e 350 Nm de torque.

A transmissão do Golf GTE é automática DSG de seis marchas com função Tiptronic, desenvolvida especificamente para carros híbridos. A caixa possui três embreagens: duas atreladas ao motor a combustão interna e outra específica para o propulsor elétrico.

Caso a unidade elétrica seja a única fonte de força, o Golf GTE pode atingir velocidades de até 130 km/h. Com o trem de força completo em ação, o carro consegue acelerar de zero a 100 km/h em 7,6 segundos, alcançando velocidade máxima de 222 km/h.

A bateria de íons de lítio do Golf GTE é de 380V e precisa de duas horas e 45 minutos para carregar totalmente, seja em uma tomada convencional de 220V ou em uma estação de recarga. O soquete do carro fica localizado atrás do logotipo Volkswagen, na grade dianteira.

O sistema híbrido inclui ainda componentes eletrônicos de força (que convertem a corrente contínua da bateria em corrente alternada para movimentar o motor) e um carregador. Um servo-freio eletromecânico e um compressor elétrico garantem a operação otimizada dos freios e ar-condicionado, especialmente quando o Golf GTE roda no modo 100% elétrico.