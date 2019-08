BMW amplia a família do compacto elétrico i3

A família BMW i3 120Ah ganha mais um integrante no Brasil. Trata-se da nova versão BEV Full, que custa a partir de R$ 237.950,00. Com isso, a gama do compacto premium elétrico disponibilizada no País soma quatro variantes: BEV, BEV Connected, a nova BEV Full e a top de linha REX Full.

O BMW i3 120Ah possui um propulsor elétrico capaz de gerar 125 kW de potência (equivalente a 170 cv) e 250 Nm de torque instantâneo. O conjunto motriz se completa com transmissão automática continuamente variável e tração traseira.

O veículo tem baterias de alta voltagem de íons de lítio, com maior capacidade de armazenamento de energia – 120 Ah/42,2 kWh. Com essa configuração, o BMW i3 BEV Full alcança 335 quilômetros de autonomia, acelera de zero a 100 km/h em 7,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 150 km/h.

O sistema de conectividade do carro elétrico indica ao motorista a localização dos pontos de recarga, de utilização pública, instalados em shopping centers, postos de combustível, supermercados, restaurantes e hotéis.