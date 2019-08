Fiat Chrysler Automóveis inaugura centro de design multimarcas no Brasil

Localizado no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, o novo Design Center da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) é considerado o maior estúdio de design automotivo da América Latina, com cerca de 150 profissionais responsáveis pela criação de novos projetos. O espaço resulta de investimentos de R$ 11,4 milhões.

Em uma área de 2.700 metros quadrados, divididos em dois pavimentos, o complexo dá continuidade a uma história de 17 anos. “Nascemos como Centro Estilo Fiat do Brasil em 2002. Agora, vamos encarar o desafio de também experimentar novas ideias, formas e materiais para as marcas Jeep e RAM na América Latina”, conta o diretor do Design Center Latam, Peter Fassbender.

Todos os produtos da FCA são criados de forma colaborativa pelos times globais. Com uma equipe multidisciplinar, formada por designers, engenheiros, sociólogos, psicólogos, entre outros, o Design Center Latam mantém uma rotina intensa de intercâmbio com os polos de desenvolvimento da FCA na América do Norte, Europa e Ásia.

Além do espaço amplo e integrado, o novo Design Center tem como diferencial a tecnologia. O laboratório de “User Experience” (UX) possui simuladores, concebidos especialmente para testar a aplicabilidade de soluções de interfaces e conectividade, além de percepções do design interno e externo dos veículos.

“A FCA é a primeira no setor automotivo brasileiro a investir na construção de um laboratório de UX. Com essa ferramenta, garantimos que a experiência do usuário esteja inserida no processo de criação. O desafio é entender o cliente em profundidade nas interações com o carro, sob uma perspectiva de usabilidade e segurança”, explica Leandro Alvarenga, líder da área de UX.

Outro recurso do laboratório UX é o simulador em realidade virtual, para avaliar acabamentos interno e externo, como cores e texturas. Essa ferramenta é bastante empregada na fase inicial dos projetos, antes da construção dos modelos físicos.

De acordo com Peter Fassbender, diretor do Design Center Latam, um novo ciclo de investimento está previsto para os próximos anos, envolvendo a construção de um segundo prédio, ao lado do atual, para abrigar os equipamentos de usinagem, impressora 3D, além de outros espaços relacionados ao desenvolvimento de veículos.