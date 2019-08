Jaguar Land Rover quer monitorar e melhorar o bem-estar do motorista

O sistema escaneia as expressões faciais do condutor para determinar seu estado de espírito JAGUAR LAND ROVER/DIVULGAÇÃO/JC

A empresa está pesquisando uma nova tecnologia de inteligência artificial (IA) para entender o estado de espírito do motorista enquanto ele dirige – e ajustar as configurações da cabine para melhorar seu bem-estar.

A tecnologia usa uma câmera voltada para o condutor e sensoriamento biométrico para avaliar o humor do motorista. Com base nisso, altera uma série de características da cabine, como os sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, mídia e iluminação ambiente.

As configurações são modificadas em resposta às expressões faciais do condutor, para ajudar a combater o estresse. Pesquisas sugerem que mais de 70% das pessoas sentem-se estressadas ou sobrecarregadas todos os dias.

As adaptações podem incluir a mudança da iluminação ambiente para cores calmantes, caso o recurso detecte que o motorista está sob estresse; selecionar uma lista musical favorita, se forem identificados sinais de cansaço; e baixar a temperatura interna em resposta a bocejos ou outros sinais de cansaço.

A Jaguar Land Rover também está experimentando uma tecnologia semelhante para os passageiros do banco traseiro, com uma câmera montada no encosto de cabeça dianteiro - mas com objetivo inverso. Verificados sinais de cansaço, a tecnologia diminui as luzes, escurece as janelas e eleva a temperatura nas costas, tudo para ajudar o passageiro a dormir.