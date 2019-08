Mercedes-AMG GT R Pro chega esgotado ao Brasil

O top de linha da família superesportiva da marca é um “brinquedo” para poucos privilegiados financeiramente. O preço de R$ 1.699.900,00 assusta, mas não impediu que as 750 unidades destinadas ao mercado brasileiro fossem vendidas rapidamente.

O modelo passou por um ajuste fino para entregar ainda mais desempenho e sofisticação. Sua potência foi otimizada, a aerodinâmica apurada e a suspensão é nova - tudo para fazer o proprietário de um exemplar se sentir um piloto de verdade.

Com molas em torno dos amortecedores, a nova suspensão proporciona mais opções de regulagem. Como no automobilismo, o motorista-piloto pode escolher mecanicamente a carga das molas, ajustar a compressão e a expansão dos amortecedores.

O acerto refinado da aerodinâmica envolveu a instalação de duas aletas nas laterais, feitas de fibra de carbono com revestimento transparente. As barras nas asas dianteiras ventilam as caixas das rodas e contribuem, consequentemente, para reduzir o levantamento do eixo dianteiro em alta velocidade. Na traseira, um elemento aerodinâmico de fibra de carbono com revestimento transparente no arco da roda, em cada lado, se eleva verticalmente até quase o nível das lanternas traseiras.

Rugindo sob o capô, o motor V8 de 4.0 litros agora fornece impressionantes 585 cv de potência a 6.250 rpm e 700 Nm de torque entre 1.900 e 5.500 giros. Junto com o câmbio AMG Speedshift MCT de sete marchas, o propulsor acelera o Mercedes-AMG GT R Pro de zero a 100 km/h em apenas 3,6 segundos e à velocidade máxima de 318 km/h. Ou seja, buscar o limite desse carro, somente em autódromos mesmo.