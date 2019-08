Renault apresenta, junto com GoPro, série especial do Duster

Com essa parceria, a edição limitada (serão comercializadas três mil unidades) do SUV chega às concessionárias da Renault equipado com uma câmera GoPro Hero 7 Black, a mais potente da linha Hero.

O Duster GoPro terá versões 1.6 CVT X-Tronic e 2.0 4x4, ambas com diferenciais estéticos: barras de teto na cor preta, kit alargador de paralamas, proteção do para-choque frontal com faróis de longo alcance e adesivo GoPro localizado logo abaixo dos retrovisores. O modelo 4x4 ainda ostenta rodas pretas diamantadas.

No interior do veículo, vem instalado o suporte GoPro no para-brisa, além da câmera Hero 7 Black, permitindo ao proprietário filmar todos os momentos a bordo em resolução 4k e transmiti-los ao vivo em plataformas como Facebook, YouTube, entre outras. A câmera oferece como principal recurso a super estabilização de vídeo e, fora do carro, também possibilita fazer fotos até 10 metros embaixo d’água.