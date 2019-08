Novo Porsche Cayenne Hybrid desembarca no Brasil

Parcela relevante da evolução do modelo está no desempenho do conjunto propulsor: em relação ao antecessor, a potência do motor a combustão aumentou em 7 cv, atingindo 340 cv; no motor elétrico, o ganho foi de 43%, alcançando 136 cv. A potência combinada é de 462 cv.

A capacidade da bateria também foi significativamente aprimorada no novo Cayenne E-Hybrid - na comparação com o modelo anterior, de 10,8 kWh para 14,1 kWh, cerca de 30% a mais. De alta voltagem, a bateria é carregada totalmente em pouco menos de oito horas através de uma conexão de 230 volts e 10 amperes.

A transmissão Tiptronic S com oito velocidades do SUV híbrido da Porsche é um novo desenvolvimento. Não somente permite uma arrancada mais confortável e suave, como também reduz muito o tempo de troca das marchas. A tração permanente nas quatro rodas distribui o torque por meio de uma embreagem multidiscos eletronicamente comandada.

Com o lançamento do Cayenne E-Hybrid, a Porsche oferece, pela primeira vez, o “head-up display”, que projeta todas as informações mais importantes sobre a condução diretamente na linha de visão do motorista, em um mostrador colorido. Outros itens inéditos no SUV são o copiloto digital inteligente com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, bancos com massagem e para-brisa aquecido.

A Porsche vem investindo em infraestrutura de recarga para veículos híbridos e elétricos no Brasil. A marca já instalou carregadores elétricos em cinco estados, optando por locais como hotéis, clubes de golfe, shopping centers, entre outros. A localização das estações pode ser consultada na internet, em www.porsche-eperformance.com.br.