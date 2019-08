Volvo vende 50 ônibus articulados para a República Dominicana

Os veículos foram adquiridos por meio de licitação, pelo Operador Metropolitano SA, empresa pública que gerencia o transporte coletivo da cidade de Santo Domingo, capital do país caribenho. Medindo 22 metros de comprimento, têm capacidade 30% maior do que articulados tradicionais, de 18 metros.

Com esses 50 ônibus, a Volvo respondeu pela maior parte (63%) do lote de articulados para ampliação da frota local. Os veículos da marca entram em circulação neste segundo semestre e irão fazer a integração com linhas alimentadoras de ônibus e também com o metrô, otimizando o fluxo de passageiros em toda a região metropolitana de Santo Domingo.

“Já tínhamos boa participação em veículos rodoviários na República Dominicana, com ônibus para fretamento, turismo e linhas regulares. Agora, passamos a oferecer toda nossa experiência em chassis urbanos de alta capacidade”, diz Tiago Mondoni, gerente-regional da Volvo Buses Latin America.

O fornecimento para Santo Domingo se soma a outros recentes da Volvo para grandes metrópoles da América Latina. Somente no primeiro semestre de 2019, a empresa fez entregas expressivas para cidades como São Paulo (SP), Curitiba (PR), Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia). A marca é líder em ônibus articulados e biarticulados, com mais de 50% de participação na frota circulante desses tipos de veículos no continente.