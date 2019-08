Pesquisa obtém energia elétrica a partir da rotação dos pneus

Um dispositivo instalado dentro do pneu converte eletricidade estática em energia limpa Grupo Sumitomo/DivulgaçãoJC

O grupo japonês Sumitomo Rubber Industries, dono das marcas de pneus Dunlop e Falken, anunciou o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de gerar energia elétrica a partir da rotação de um pneu. A inovação resulta de uma pesquisa realizada em conjunto com a Universidade de Kansai, no Japão.

Tudo acontece a partir da instalação de um dispositivo coletor de energia dentro do pneu, que consegue converter eletricidade estática em energia limpa. O dispositivo aproveita um tipo específico de eletricidade estática, chamada carga friccional, para produzir energia elétrica cada vez que ocorre a deformação natural do pneu após seu contato no solo.

A empresa acredita que essa tecnologia possui grande potencial como fonte de energia para várias ferramentas digitais automotivas, que dispensariam, então, baterias dedicadas. Um exemplo de possível aplicação são os sensores para monitoramento da pressão de ar dos pneus.