Marcopolo comemora 70 anos e crescimento no primeiro semestre

Completando hoje 70 anos de atuação, a fabricante gaúcha de carrocerias para ônibus conseguiu uma receita líquida consolidada de R$ 2,040 bilhões no primeiro semestre de 2019, o que significou um acréscimo de 9,9% na comparação com igual período do ano passado (R$ 1,856 bilhão).

Tal evolução foi impulsionada principalmente pelas vendas no mercado interno, que aceleraram 52,5%. Mas ações para maior produtividade, qualidade, satisfação dos clientes e redução de custos de materiais também tiveram papel importante, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e do lucro líquido, que atingiu R$ 117,9 milhões, uma elevação de 117,1%.

A produção mundial da Marcopolo expandiu 13,2%, atingindo 7.837 unidades fabricadas, contra 6.922 no primeiro semestre de 2018 - mesmo percentual verificado nas operações brasileiras, cujos números passaram de 6.076 para 6.875 unidades construídas na comparação. Os segmentos que mais subiram foram os de micro-ônibus (57,2%) e dos veículos Volare (35,5%).

“Nossos números no primeiro semestre de 2019 reforçam a consistência do processo de recuperação do mercado interno, com aumento de volumes em todos os segmentos de negócio”, ressalta José Antonio Valiati, CFO da Marcopolo.

Nas exportações, o segmento de ônibus rodoviários apresentou o melhor desempenho, com volume 25,5% superior nos primeiros seis meses do ano. Por outro lado, os modelos urbanos enfrentaram retração no mercado externo, especialmente no segundo trimestre.

A expectativa da empresa é de uma recuperação das exportações a partir do final do terceiro trimestre, com o segmento de ônibus rodoviários mostrando resultados ainda melhores. Nas filiais internacionais da Marcopolo, o destaque ficou com México e Colômbia, que cresceram 90,8% (750 unidades contra 397) e 26,9% (754 unidades contra 594), respectivamente.