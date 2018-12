Um caminho para a paz em 2019

83

662995

2018-12-27 01:00:00

Iniciaremos um novo ano: 2019! "Novo" significa inusitado, desconhecido, ainda não experimentado. A partir da compreensão da fé, nos abrimos a uma nova etapa do tempo, com sentimentos de prosperidade, votos de felicidade e esperança de dias melhores para todos.

No limiar do "Novo Ano", podemos crer e desejar que nossa vida, durante toda a etapa vindoura, seja sustentada pela audácia e alegria de poder avançar, convocada a percorrer sendas e trilhas ainda não plenamente conhecidas, buscando novos horizontes, alimentando sonhos de dias melhores para todos.

No primeiro dia do novo ano, celebramos, em Porto Alegre, a Solenidade da Mãe de Deus, padroeira do município, e, em todo o mundo, o "Dia Mundial da Paz", para o qual o Papa Francisco escolheu o tema "A boa política está a serviço da paz". A desejada paz é, antes de tudo, obra da justiça. Ela pressupõe a instauração de uma ordem justa, na qual todos possam realizar-se como cidadãos de uma nação onde sua dignidade seja promovida e respeitada; suas aspirações legítimas, satisfeitas; o acesso à verdade, reconhecido; e a liberdade, garantida.

A atividade política é um meio fundamental para construir a cidadania, a justiça e, consequentemente, a paz. O Papa Francisco nos lembra que "a boa política está a serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e do futuro".

O Brasil inicia o ano de 2019 com um novo quadro de representantes políticos, recentemente eleitos pelo voto popular. A renovação dos cargos eletivos representa oportunidade privilegiada para resgatar a fonte e as referências que inspiram a justiça e o direito. Nesse contexto, vale a pena recordar as "bem-aventuranças do político", propostas pelo Cardeal Van Thuan, falecido em 2002:

"Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência de seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado o político que não tem medo."

Bem-aventurado é o nosso povo que, orientado pelos valores do Evangelho, não desanima e, unido, se dispõe a colaborar na construção de dias melhores para todos. Feliz e abençoado Ano-Novo!