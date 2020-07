Inspiração

O estilista caxiense Teodoro Salazar não para. Mal apresentou a coleção Inverno 2020 Barcelona, inspirada nas belezas da arte e da arquitetura espanhola, ele já iniciou o ensaio fotográfico dos looks que serão tendência na próxima primavera-verão. No fim de junho, ele e sua trupe estiveram em Porto Alegre, quando a modelo Fernanda Schonardie foi clicada por Andrei Cardoso, com produção de beleza assinada por Rafael Rottini.

Olheiro

Manu Gavassi está na revista Glamour

REVISTA GLAMOUR/DIVULGAÇÃO/JC

A atriz e cantora Manu Gavassi é a estrela da capa da próxima edição da revista Glamour, a sua primeira depois da participação no Big Brother Brasil 2020. A matéria foi feita totalmente por ela, onde a mesma se fotografou e escreveu um texto em primeira pessoa contando sobre a experiência do isolamento, tanto durante o programa quanto nesta quarentena, e sobre a sua versão pós BBB.

Mood digital

Trabalho de Eduardo Kobra estampa a edição da Onne & Only

/PAUL BOX/DIVULGAÇÃO/JC

A revista Onne & Only promete surpreender o mercado editorial. A publicação dará continuidade à edição conjunta abordando RS e SC, mas com uma novidade: um novo layout e um novo mood digital. Matérias, colunistas e anunciantes apresentarão vídeos, podcasts e links interativos. Outra novidade é o envio da edição, que será para mais de 300 mil contatos através de ações de e-mail marketing, Whatsapp e SMS. O lançamento está previsto para setembro. A capa trará uma obra do muralista Eduardo Kobra.

Galeria virtual

Nicholas Bublitz apresenta exposição de Marcelo Hübner

PAULO GARAVELO/DIVULGAÇÃO/JC