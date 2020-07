Noite sertaneja com sucessos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Música na Band desta sexta-feira traz todo o romantismo de Zezé Di Camargo e Luciano, em um pocket show ao vivo direto dos estúdios da emissora em São Paulo, às 22h30min. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.

O repertório contará com canções que marcaram a carreira da dupla, como É o amor, Coração está em pedaços, Muda de vida, Saudade bandida, Cara ou coroa, Diz pro meu olhar, Flores em vida, No dia em que eu saí de casa e A ferro e fogo.

Em 1990, Zezé compôs É o amor, que se tornaria o primeiro grande sucesso dos sertanejos. Em 2005, a dupla teve sua história contada no filme 2 Filhos de Francisco. Com uma média de 130 shows por ano, mais de um milhão de cópias por CD lançado, Zezé Di Camargo e Luciano já gravaram sucessos com grandes artistas internacionais, como Willie Nelson (Eu só penso em você, em 1993) e Julio Iglesias (Dois amigos, em 1998).