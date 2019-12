ingredientes

200g de tomate cereja

150g de geleia de pimenta

ramos de alecrim

Enviada pela Homemade

modo de preparo

1.Cortar uma tampinha de cada tomate e, com ajuda do cabo de uma colher de café, retirar delicadamente parte da polpa. Rechear um a um com a geleia e finalizar com raminhos de alecrim.