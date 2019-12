Salada de quinoa com salmão grelhado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

ingredientes

[04 porções]

10g de folhas de manjericão

40g de folhas de rúcula

120 ml de azeite de oliva extra virgem

70g de queijo Parmesão ralado

30g de queijo Pecorino

2 dentes de alho

20g de nozes picadas

colher de chá de sal grosso

2 cubos de gelo

200g de quinoa branca

sal

600g de filé de salmão fresco

30g de uva passa branca

30g de uva passa preta

15g de linhaça dourada

50 ml de azeite de oliva extra virgem

1 limão (suco)

salsa e cebolinha picadas

60g de folhas de rúcula

modo de preparo

1Passar folhas de rúcula (40g) e de manjericão por água fervente, depois colocar em água gelada.

2 Levar as folhas a um processador, com azeite, os dois queijos, alho, nozes, sal grosso e bater até ficar com a consistência desejada - bater menos para um pesto rústico, mais para um molho fino. Reservar em geladeira.

3Cozinhar quinoa por 10 minutos em água fervente e sal. Escorrer e reservar.

4Temperar salmão com sal, antes separando quatro filés com de 100 a 120 gramas cada. Grelhar o peixe, reservar filés e desfiar o restante.

5Em um bowl, misturar quinoa, salmão desfiado, uvas passas, linhaça, salsa e cebolinha, temperar com suco de limão, sal e azeite.

6Servir salada com filés de salmão e as folhas de rúcula restantes (60g), o pesto em uma molheira.