Festival Bento em Dança é atração na Serra

Tradicionalmente no mês de outubro (quando se comemora o aniversário da cidade), Bento Gonçalves vira a capital da dança do Estado, durante os sete dias do festival Bento em Dança. Considerado um dos mais tradicionais eventos do País no gênero, é promovido há quase três décadas ininterruptas, tendo reunido cerca de 150 mil bailarinos de mais de 20 países, somando um total de 58 mil horas de espetáculos e quase 20 mil coreografias inscritas.

Neste ano, a 27ª edição ocorre deste sábado até 11 de outubro, com apresentações às 18h. Os ingressos custam R$ 15,00 para cada atração e podem ser adquiridos na bilheteria do festival (Pavilhão E do Parque de Eventos, na Alameda Fenavinho, 481). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.

Uma das novidades será a realização do Prêmio Tito Barbón, concurso seletivo voltado a bailarinos maiores de 14 anos. A competição de alto rendimento oferecerá R$ 6 mil aos melhores classificados. Também ocorrem batalhas, danças urbanas, mostra aberta, oficinas de aprendizagem, workshop de aperfeiçoamento e espaço de exposição de produtos e serviços.