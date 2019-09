Drama histórico brasileiro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em 1961, o governador Leonel Brizola lidera um movimento sem precedentes na história do Brasil: a Legalidade. O longa homônimo de Zeca Brito mostra a mobilização da população na resistência incitada pelo líder gaúcho para a posse do vice-presidente João Goulart, legítima pela Constituição Federal, após a renúncia de Jânio Quadros. Em meio ao iminente golpe militar, uma misteriosa jornalista - Cecília Ruiz, vivida por Cleo Pires - pode interferir nos rumos do País.

A personagem vive um triângulo amoroso com os irmãos Luís Carlos (antropólogo que lutou em Cuba) e Luís Antônio Oliveira, Tonho (outro jornalista). Cecília precisa produzir um perfil de Brizola para o Washington Post.

O roteiro de Legalidade começou a ser desenvolvido em 2010 por Brito e Leo Garcia. A pesquisa teve como referências entrevistas com o ex-governador Alceu Collares, depoimentos e publicações dos jornalistas Carlos Bastos, Carlos Araújo, Flávio Tavares e Juremir Machado da Silva, além do documentário Brizola: Tempos de luta (2007), de Tabajara Ruas.