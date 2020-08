Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Áries: Tudo se arma para você viver, ou estar vivendo, um momento muito especial em seus amores. Tudo se arma no céu para você amar talvez como nunca.

Touro: Ao mesmo tempo em que mergulho nas motivações mais legítimas que traz em seu coração, você começa se tornar apto a dar expressão imediata a elas.

Gêmeos: Tudo se arma no céu para você se aproximar das pessoas certas e com elas constituir adiante relações perfeitamente sólidas. Aproxime-se, sim, com boa vontade.

Câncer: Não adianta apenas acumular recursos e posses. É preciso também saber transacioná-los e colocar em movimento esses tantos recursos.

Leão: Tudo se arma para você começar a dar vazão para as motivações que ainda mal começam a habitar seu coração. Mesmo antes de se habituar a elas, dê-lhes expressão.

Virgem: Mercúrio, seu regente, ingressa em seu signo excelente indício de encontrar pontos de apoio mais firmes dentro de si mesmo. Você pode a partir de agora lutar melhor.

Libra: Tudo se arma no céu para você enfrentar privações e provas duras para colocar seus melhores sonhos na realidade concreta. Fortaleça-os trabalhando por eles.

Escorpião: Não adianta trabalhar pensando apenas em si mesmo e seus resultados particulares. É preciso ligar esse tipo de trabalho a alguma atuação mais abarcante.

Sagitário: O céu se arma em configuração que faz sua melhor vocação e seu talento mais legítimo serem condutores do trabalho ou de boa parte de sua atuação diante do mundo.

Capricórnio: Após percorrer o longo túnel escuro busque o que sua visão enxerga, o prenúncio de luz, de modo a reafirmar o valor de termos atravessado trecho de trevas.

Aquário: Arma-se a trama que leva você a amar mais, mais mesmo do que o falso medo de ver seus ideais, ao se concretizarem, poderem ser perdidos para todo o sempre.

Peixes: Trabalhe muito junto a outras pessoas, de modo participativo e, acima de tudo, cooperativo. Seus esforços se multiplicarão nos resultados.