Nos dias 9 e 10 de setembro, a Fundação Iberê Camargo promove um leilão virtual de arte, planejado por Ingrid de Kroes, Olga Velho e Cristina Leal, com apoio da comissão de 28 embaixadoras. O leilão vai oferecer obras de mais de 100 importantes artistas do cenário da arte brasileira. Algumas obras foram doadas por personalidades, outras foram feitas exclusivamente para a ocasião. O evento será comandado pelo leiloeiro José Luis Pardo Santayana e transmitido pelo link www.santayana.com.br.

Futuro

A Associação Comercial de Porto Alegre, promove, hoje, às 13h, no Facebook, mais uma edição on-line do MenuPOA. O tema é O Legislador e o Futuro do Brasil, recebendo o deputado federal Osmar Terra (MDB). O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira conversará com Terra sobre os projetos e atividades exercidas pelo parlamentar em prol do Estado, a relação com a casa legislativa e as questões com relação à vida do cidadão.