Parceria de classe

Marcelo Bueno, diretor da BuenoClass, esteve na reabertura do Hotel Fasano, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foi acertada uma parceria onde todos os clientes que adquirirem imóveis, até o dia 30 de agosto, com a BuenoClass ganharão um voucher de duas diárias para usufruir deste luxuoso hotel em Ipanema. Algumas das empresas parceiras da Bueno no mercado imobiliário são a Wolens, GC, Zuckhan, Joal Teitelbaum, Cyrela e a Frass Incorporações.

Azul na liderança

John Rodgerson, CEO da Azul, comemora o resultado

/MARCOS ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Pela primeira vez uma companhia aérea brasileira lidera o ranking global do prêmio Tripadvisor Traveler's Choice 2020. A premiação foi feita com base nas avaliações de milhares de clientes da plataforma ao longo de 2019, e a Azul, que estava no Top 10 nos últimos três anos, conquistou o feito inédito e colocou a aviação nacional no topo do ranking mundial. A empresa também recebeu o prêmio na categoria de melhor low cost da região.

