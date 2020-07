Já está circulando nas ruas de Porto Alegre uma novidade: o Grilo Mobilidade e Tecnologia. Lançado com o objetivo de reimaginar a mobilidade urbana, a plataforma chega à capital gaúcha pelas mãos de Carlos Novaes, Leonor Moura e João Vitor Tavares. Para seu primeiro mês de operações, a empresa disponibiliza sua frota de triciclos 100% elétricos de cabine fechada para ajudar pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos e os Cozinheiros do Bem.