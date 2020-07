Em seu atelier

A fotógrafa e artista plástica Andréa Brächer, natural de Porto Alegre, é docente no Instituto de Artes da Ufrgs e pesquisadora de Processos Fotográficos Históricos e Alternativos desde 2003. Andréa, que tem um longo currículo de exposições, participou recentemente da campanha POA 150 Fotos de combate ao coronavírus, encerrada no final de junho, com uma imagem pertencente à série A vinda das fadas. Ela foi selecionada para duas exposições, ainda sem data prevista para a abertura, no Centro Cultural da Ufrgs. Uma delas será em conjunto com o seu Grupo de Estudos em Processos Fotográficos Históricos e Alternativos, o Lumen. Suas obras passam a ganhar espaço comercial na Galeria Mamute, no Centro Histórico. A Babilônica Arte e Cultura, escritório de arte que apoia a produção artística gaúcha, vai fazer o relançamento do site da artista neste mês.





Alma RS

Rodrigo Bellora é o novo chef do restaurante

/AUGUSTO TOMASI/DIVULGAÇÃO/JC

O restaurante Alma RS, do glamping Parador, em Cambará do Sul, do grupo Casa Hotéis, tem novo chef de cozinha. É Rodrigo Bellora, reconhecido por ser um dos maiores representantes do farm to table na serra gaúcha e grande defensor da cozinha de natureza, onde ele exalta ingredientes locais em menus com baixa interferência técnica para aproveitar o frescor ao máximo. Ele já comanda outro empreendimento do grupo, o Wood Restaurante, em Gramado.

Vôlei

Alexandre Elias foi para o Vedacit Vôlei Guarulhos

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC