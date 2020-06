Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Áries: De pouco vale ter muitos sentimentos dentro de você se estes não são trocados com a pessoa amada, se não são colocados a ela, se não são expressos por meio de gestos.

Touro: Para efetivar a renovação dos modelos de relação, entre mais em contato com seu próprio corpo e com todos os desejos e afinidades sensoriais que dele nascem.

Gêmeos: Para renovar sua maneira de se relacionar, cultive mais os sentimentos. Cultivar significa acalentá-los com mais dedicação, em vez de dá-los por pronto sem cuidar deles.

Câncer: É preciso um tanto mais de introspecção, de modo a estar mais intimamente consigo mesmo. Só assim pode vir a conhecer em profundidade seus sentimentos e afeições.

Leão: Para efetivar a renovação dos relacionamentos, você precisa cultivar uma afetividade ampla e desprendida. O ciúme e o controle sobre a pessoa amada só lhe prejudicam.

Virgem: Para renovar os modelos afetivos, você deve se responsabilizar por aquilo que sente pela pessoa querida. Não basta sentir, é preciso a coragem de assumir e viver o que sente.

Libra: Os sentimentos se mesclam a valores idealistas, e assim compõem um misto de paixão e idealismo. É preciso focalizar bem o que sente e o que pensa das pessoas.

Escorpião: Para efetivar a renovação de seu jeito de se relacionar, aproxime-se da pessoa amada sem receio nem defesas armadas. O outro não deveria lhe deixar tão defensivo assim.

Sagitário: Para renovar os modelos afetivos, experimente viver aquilo que se passa em seus sentimentos quando ao lado de seu amor. Nada de racionalizar a distância.

Capricórnio: Experimentar a rotina da vida ao lado da pessoa amada é a melhor maneira de agora encontrar novas maneiras de viver junto com ela. O convívio afetuoso é o legal.

Aquário: Para efetivar a renovação dos modelos de relação, entre em contato com seus próprios sentimentos de uma maneira nova. Não sinta apenas a superfície das afeições.

Peixes: Para renovar os modelos de relação, você deve encontrar o ambiente afetivo apropriado com a pessoa amada. Não basta viver as coisas com ela, é preciso sentir o que vive.