Denise Fraga participa de bate-papo na Pucrs nesta terça-feira

A atriz Denise Fraga participa nesta terça-feira (2), às 19h30min, de um bate-papo no auditório da Escola de Humanidades, prédio 9 da Pucrs (Ipiranga, 6.681). Ela vai falar sobre sua carreira e o espetáculo Eu de você, que estará em cartaz em Porto Alegre entre os dias 6 e 8 de setembro. Os ingressos (ao valor de R$ 10,00) podem ser adquiridos no site Uhuu e na Pucrs Store. A conversa é um oferecimento do Instituto de Cultura da Pucrs, em parceria com o Theatro São Pedro.

Na peça, Denise Fraga traz diversas histórias reais em meio a referências de literatura, música, imagens e poesia. A inspiração veio do quadro Retrato Falado, de 2000, apresentado no programa televisivo Fantástico, no qual Denise interpretava histórias reais e inusitadas mandadas pelos telespectadores. Eu de você tem dramaturgia de Geraldo Carneiro e direção geral de Luiz Villaça e Leonardo Moreira. Além da longa trajetória no teatro, a atriz atuou em diversos filmes, recebendo o Kikito de melhor atriz em Gramado pelo longa Por trás do pano (1999).