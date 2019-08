Carol Bensimon participa de live com leitores no Instagram

O clube de assinatura de livros TAG - Experiências Literárias promove hoje, às 19h, uma live da escritora Carol Bensimon no perfil do grupo na rede social Instagram. A autora vai falar sobre seu livro Todos nós adorávamos caubóis, que faz parte do Kit Curadoria de agosto do clube e foi enviado para cerca de 30 mil assinantes em todo o País. Os seguidores do TAG na rede social poderão enviar perguntas para a autora ao longo da live.

A obra é uma típica road trip, relatando o reencontro de duas amigas que vivem fora do Brasil e decidem realizar uma viagem de carro pelo Extremo Sul do País, região onde nasceram e se conheceram. Residindo atualmente na Califórnia (EUA), Carol Bensimon foi apontada pela revista britânica Granta entre os 20 melhores jovens escritores do Brasil, e ganhou o Prêmio Jabuti em 2018 na categoria romance, pela obra O clube dos jardineiros de fumaça.