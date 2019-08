Atriz Patrícia Pinho realiza workshop em Porto Alegre

A atriz Patrícia Pinho, que integra o elenco do programa Zorra Total, realiza workshop de criação de personagens no próximo sábado, das 14h às 18h, no Bertoldo Espaço Multicultural (Garibaldi, 853). O objetivo é desenvolver personagens e histórias originais a partir de jogos de improvisação, com base na metodologia criada pelo encenador canadense Keith Jonhstone. As inscrições, ao custo de R$ 420,00, estão abertas e podem ser feitas pelo site www.bertoldocultural.com.br.

Na mesma data, às 22h, Patrícia apresenta o espetáculo de stand up Eu não sou uma foca. A atriz, que também é dramaturga e trabalha com esquetes e múltiplas caracterizações, estará acompanhada do ator, comediante e músico gaúcho Lucas Krug. Os ingressos custam R$ 60,00, à venda no site do local e na Piperita Armazém e Café (João Telles, 522).