Curso na Cinemateca Capitólio sobre filmes em primeira pessoa tem inscrições abertas

Seguem abertas as inscrições para o curso Cinema do eu: filmes em primeira pessoa, oferecido pela produtora cultural Cine Um e ministrado pelo pesquisador, professor e documentarista Rafael Valles - mestre e doutor em Cinema Documentário. A atividade busca analisar de que formas os autorretratos cinematográficos podem proporcionar outras visões sobre temas como identidade, memória e história.

O curso acontece nos dias 17 e 18 de agosto, sábado e domingo, das 14h às 17h, na sala Décio Andriotti da Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085).

A inscrição pode ser feita via preenchimento de formulário no site www.cinemacineum.blogspot.com/2019/07/cinema-do-eu.html. O valor do investimento é R$ 95,00. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cineum@cineum.com.br ou pelo telefone (51) 99320-2714.