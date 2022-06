Justiça do Trabalho gaúcha ultrapassa 700 acordos durante Semana Nacional da Conciliação

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) foi o responsável por 748 acordos, entre primeira e segunda instância, de processos trabalhistas no Estado durante a 6ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) entre os dias 23 e 27 de maio. O valor total homologado alcançou a marca de R$ 16,68 milhões.

Do total de 748 conciliações, 700 aconteceram em processos que tramitavam em primeiro grau no Tribunal. Nessa instância, foram realizadas 2719 audiências. Já no segundo grau, 48 acordos foram fechados de um total de 143 audiências.

As conciliações foram realizadas por seis Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) espalhados pelas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas, por Varas do Trabalho e postos avançados da Justiça do Trabalho Gaúcha no interior.

“A mediação e conciliação pacificam os conflitos existentes, antecipam o final dos processos, reduzem custos para as partes envolvidas e para o fundo público, na medida em que toda máquina judicial encurta sua atuação no caso”, explica o desembargador João Paulo Lucena, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas (Nupemec) do TRT-4.

Na comparação com a 5ª Semana da Conciliação, realizada em setembro do ano passado, o valor total dos acordos homologados cresceu 35%, passando de R$ 12,29 milhões, em 2021, para os R$ 16,68 milhões de 2022. O número de audiências realizadas também aumentou: foram 1020 em 2021, contra 2719 neste ano.

A conciliação trabalhista

As atividades da 6ª Semana da Conciliação marcaram a retomada presencial na Justiça do Trabalho. Qualquer trabalhador envolvido em litígios de origem trabalhista pode solicitar uma audiência de reconciliação junto às unidades dos TRTs pelo Brasil.

A mediação e a conciliação podem ser realizadas durante qualquer processo e em qualquer fase ou instância, inclusive aqueles que aguardam recurso de revista. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas (Nupemec) é o responsável por atuar, desenvolver e aperfeiçoar diversas ações relacionadas à solução consensual.

“Pretendemos oferecer um clima apaziguador e um ambiente acolhedor. A própria formatação das salas é diferente. Servidores especializados atuam na aproximação das partes e na construção de decisões comuns e, em absolutamente todos os casos, há um magistrado presente supervisionando ou participando das audiências”, explica o coordenador do Nupemec. Lucena acrescenta, ainda, que servidores e juízes participam de capacitações especiais voltadas para técnicas de conciliação e mediação.

“Quando há acordo entre as partes, chegamos a uma decisão ideal para o processo e não aquela que acaba sendo imposta pelo Estado. É uma decisão construída pelas partes e que leva uma maior satisfação de ambos os lados”, completa.