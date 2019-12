Direito de Trânsito

A obra coloca ao alcance dos profissionais do Direito, de forma didática e prática, todas as implicações decorrentes de um acidente de trânsito, qualquer que seja sua modalidade, seja no campo cível, seja na área criminal. Aborda, ademais, todas as questões judiciais e extrajudiciais relacionadas ao uso, cessão, empréstimo e aquisição de veículos, sem descurar do procedimento administrativo decorrente da imposição de multas por infrações de trânsito.