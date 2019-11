OAB/RS cobra providências sobre advogada que incitou estupro de filhas dos ministros do STF

O Presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, encaminhou ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem Gaúcha, cobrando imediatas providências a partir da declaração de uma advogada em redes sociais. Nas redes, a advogada emitiu a seguinte declaração: "que estuprem e matem as filhas dos Ordinários Ministros do STF", manifestação que, segundo Breier, "demonstra clara incitação à violência e que vai na contramão da postura exigida a um profissional representante da cidadania." "Incitar, publicamente, a violência é atentar contra as boas práticas de conduta que regem o Estado Democrático de Direito, ainda mais vindo de uma advogada que presta juramento no qual está decretado o seu papel em defesa da constituição", afere o dirigente da Ordem. "Motivo pelo qual solicito urgência para o Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS na condução do caso, bem como foi encaminhado um oficio ao Presidente do STF noticiando a ação da OAB/RS", finaliza o dirigente.

O que você sabe sobre a publicidade na advocacia? Quais são os seus principais anseios? Você sabe o que é permitido nas redes sociais? A partir dessa e de outras perguntas, a OAB/RS, em parceria com a OAB Nacional, promoverá uma Audiência Pública, na qual serão debatidos os limites da publicidade na advocacia, com o objetivo de propor atualização das normas junto ao CFOAB. O evento ocorrerá no dia 20 de novembro, às 10h, no auditório do 2º andar da Ordem. Ao longo do evento, serão abordados os seguintes temas: publicidade profissional voltada para a jovem advocacia, uso da tecnologia e inovação na profissão, os limites éticos do uso de softwares e inteligência artificial pela advocacia e a fiscalização do exercício profissional. O presidente da seccional gaúcha, Ricardo Breier, realizará a abertura do evento.

Estão abertas as inscrições para o 36º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH) em parceria com a OAB/RS, a CAA/RS e com o apoio da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC/RS). A temática do Prêmio é: "Futuro Ameaçado - A mortandade de abelhas". As inscrições vão até o dia 22 de novembro, e o material deverá ser entregue pessoalmente ou enviado pelo correio para a sede do Movimento de Justiça e dos Direitos Humanos, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 340, sala 94, no bairro Centro Histórico de Porto Alegre. Poderão ser inscritos os trabalhos jornalísticos realizados nas categorias: Acadêmico, Reportagem. Rádio, Fotografia. Livro, Crônica, Televisão, Jornalismo online, Documentário, Grande Reportagem (livro reportagem) e categoria especial. Informações e regulamento pelos telefones (51) 3221-9130 e (51) 3227-6898 e pelo site ong.portoweb.com.br/direitoshumanos/ .