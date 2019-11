Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Acontece, hoje, uma aula aberta sobre o tema "A relativização do nexo de causalidade nas ações de responsabilidade civil: o uso da probabilidade estatística - possibilidade e limites". O palestrante convidado é o doutor em Direito Comparado Eugênio Facchini Neto. O evento acontece a partir das 18h, no Tribunal Didático da Faculdade do Ministério Público (FMP). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.fmp.edu.br.

No dia 21/11, às 19h, a Escola Superior da Magistratura da Ajuris vai realizar a palestra "Perícia para apuração de perdas e danos em ações de propriedade industrial", com o professor Carlos Alberto Bencke. Informações e inscrições no site www.escoladaajuris.org.br.

A Escola Superior de Direito Municipal (ESDM) promoverá, no dia 22/11, uma palestra sobre Discurso de Ódio. O evento será realizado às 12h, no auditório Cloé Gomes Rodrigues (rua Siqueira Campos, 1.184, 9º andar). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.esdm.com.br/curso/sobre/345/palestra-ao-meio-dia-discurso-de-odio. O certificado de participação custa R$ 15,00.

Durante os dias 22 e 23/11, o Instituto Brasileiro de Direito de Família - Seção do Rio Grande do Sul (Ibdfam) promove o VI Congresso Gaúcho de Direito de Família e Sucessões. Ainda restam vagas para assistir a transmissão ao vivo pela internet. Inscrições no site www.congressogaucho.com/inscricoes. O investimento é de R$ 100,00.