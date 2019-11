Psicologia jurídica

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O livro pretende contribuir com o processo de reflexão e amadurecimento fundamentais à arte de julgar e legislar, além de ser uma voz a estimular o salutar debate frente a desafios jurídicos contemporâneos. A obra promove reflexões acerca de como manter a sociedade íntegra, coesa e democrática; como aplicar regras sem perder a noção das individualidades; e como ajustar-se aos novos tempos sem trair a legislação tradicional. Com capítulos que abarcam as novas conformações familiares, culturais e seus desafios específicos, a obra propõe relevantes questionamentos e transformações que engendram construções.